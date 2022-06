Royaumont fête son jardin médiéval avec des façades rénovées

Entre les arbres et les hommes du Moyen-Age, le jardin des Neuf carrés raconte une liaison intense, depuis le 25 juin à l’abbaye de Royaumont (Val d’Oise). Magnifiée par la livraison récente des façades et toitures rénovées du réfectoire des moines et du chauffoir, l’exposition végétale durera trois ans, comme le veut le cycle lancé en 2004 par le propriétaire du monument avec les paysagistes Olivier Damée et Edith Vallet.