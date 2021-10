Routes et biodiversité : trois départements et un bureau d’étude récompensés

Un écran anti-bruit peut aussi servir de point d’appui à la biodiversité. Egis le démontre dans une expérimentation primée le 4 octobre comme « projet prometteur », dans le palmarès 2021 des infrastructures pour la mobilité, la biodiversité et les paysages (IMPB). L’Institut des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité (Iddrim) a profité de son congrès de Rennes pour proclamer les trois prix et la mention spéciale dans la soirée du 4 octobre.