Roto, une nouvelle solution pour piloter les fenêtres à distance

Roto, spécialiste des solutions connectées pour porte et fenêtres, lance E-Tec Drive, un nouveau module de motorisation intégrée pour piloter les fenêtres à distance.

E-Tec Drive est équipé d’un moteur discret et fiable dans le dormant, permettant d’interagir aisément avec tout type de fenêtres difficiles d’accès, qu’elles soient à soufflet ou oscillo-battantes.

Large variété de systèmes de contrôle

Adapté au contexte sanitaire, le système permettra la programmation d’intervalles réguliers d’aération. Bien qu’il dispose d’un système de verrouillage électrique, l’utilisateur sera libre de manœuvrer manuellement ses fenêtres.

Cette ferrure est compatible avec une large variété de systèmes de contrôle, allant du bouton à la domotique sophistiquée, en passant par les solutions proposées par Somfy et Delta Dore. Il est possible de renforcer la sécurité du dispositif grâce à sa compatibilité avec les contacteurs E-Tec Control MVS, permettant de détecter la position de la fenêtre et de la synchroniser avec les systèmes d’alarme. Les clients pourront également le lier avec le contacteur MTS, qui assure le lien avec les systèmes de chauffage, aération et climatisation.