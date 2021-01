Roselyne Bachelot-Narquin aime les architectes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Culture Supprimer Profession Supprimer France Supprimer Ministère de la Culture Supprimer Roselyne Bachelot Supprimer Valider Valider

Intervenant en clôture des vœux du Conseil national de l’ordre des architectes (Cnoa), la ministre de la Culture a fait dans la câlinothérapie…

Dans une pastille vidéo de 6 minutes et 30 secondes qui clôturait les vœux 2021 du Conseil national de l’ordre des architectes (Cnoa), Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture, s’est exprimée - sans doute pour la première fois de son mandat (?) - sur l’architecture dont son ministère a la tutelle.

En empathie avec son auditoire, « à un moment où votre professions se mobilise encore plus fortement pour la transitions écologique et est sérieusement touchée par une crise sanitaire sans précédent », elle a loué « la capacité d'adaptation remarquable » de la filière et délivré un auto-satisfecit sur les dispositifs déployés par le gouvernement pour « l'aide aux entreprises et aux agences d'architecture ».

En matière économique, elle a annoncé la création, en manière de « levier d’action financier » d’un « mécanisme de soutien pérenne adapté aux besoins de financement de la profession, doté de 10 millions d’euros, hébergé au sein de l’Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (Ifcic), qui agira comme établissement de crédit pour les architectes constitués en société, qui pourront emprunter ou solliciter des garanties d’emprunt ».

En parallèle, la ministre a évoqué « la préfiguration d'un observatoire économique de la filière et des métiers de l'architecture avec l'appui du Boston Consulting Group (BCG), les professionnels et leurs représentants, pour mener une analyse précise de l'impact de la crise sur les sociétés d'architecture ».

Roselyne Bachelot-Narquin a également relevé le « moment politique d'affirmation de l'architecture à l'échelle de l'Europe, avec le New European Bauhaus ». Et de préciser que « le lancement de ce programme est une reconnaissance de la place que doit prendre l'architecture en tant qu'élément essentiel de la culture dans l'effort de relance. »

Et de conclure : « Vous exercez un métier essentiel dont la nécessité est rarement apparue avec autant d'acuité qu'aujourd'hui. Vous pouvez compter sur moi et le ministère pour défendre auprès de tous vos interlocuteurs les valeurs de l'architecture. »

Nous voilà rassurés.