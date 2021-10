Roquebrune-sur-Argens : des travaux pour éviter la montée des eaux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La deuxième phase de l’aménagement de la section de Roquebrune-sur-Argens a commencé.

Le Syndicat Mixte de l’Argens (SMA) a décidé d’aménager la section de Roquebrune-sur-Argens (Var) afin d’éviter toute érosion. L’objectif est de baisser le niveau d’eau de 30 cm, afin que les berges retrouvent leur vraie nature.

Durant l’été 2020, le syndicat a déjà commencé par un arasement du seuil du moulin des Iscles, qui a été abaissé de 2,5 m. La fosse en aval a été en partie comblée avec des matériaux adaptés, et les rives ont été stabilisées. Les travaux se poursuivent encore cette année, et les spécialistes effectuent des suivis afin de cerner d’éventuels mouvements latéraux. Ils adoptent également des mesures pour protéger les berges et prévenir les crues.

Pour la première phase, le coût total du chantier est estimé à 267 k€, dont environ 215 k€ pour la réalisation des travaux et 52 k€ pour la maîtrise d’œuvre. La deuxième phase du chantier, qui a débuté cette année, est prévue pour un montant total de 225 k€.