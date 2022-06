Rolhion Energie, le choix du renouvelable

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Puy-de-Dôme Supprimer Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Photovoltaïque Supprimer Entreprises Supprimer Valider Valider

Installée à Veyre-Monton, au sud de Clermont-Ferrand, l’entreprise Rolhion Energie a misé sur les énergies renouvelables. Doté d'un bâtiment vitrine, produisant bien plus d'énergie qu'il n'en consomme, l'entreprise rayonne sur tout le Puy-de-Dôme avec le soleil pour boussole, mais seulemetn.

Tout a commencé dans un garage. Le père de Cyrille Rolhion y était installé en tant qu’électricien. C’est en 2003 que Rolhion énergie voit le jour avec, déjà, un intérêt pour le solaire. La petite entreprise artisanale d’électricité générale, de deux personnes, s'est rapidement trouvée impliquée dans l’installation de quelque 700 m2 de panneaux photovoltaïques sur la zone de stockage des tramways de l’agglomération clermontoise. Une sacrée affaire pour l’époque qui a même été médiatisée au journal télévisé de 20 heures. Cyrille Rolhion en sourit. Il était alors ingénieur dans l’aéronautique en région parisienne. C’est en 2008, qu’il prend la décision de revenir en Auvergne et d’intégrer l’entreprise, avant que son père ne fasse valoir ses droits à la retraite. La même année, il se retrouve à la une du quotidien régional alors qu'il exposait des panneaux photovoltaïques dans le cadre du Salon de l’habitat de Clermont-Ferrand.



Des hauts et des bas

« On est arrivé pile-poil au moment où ça explosait », constate le chef d’entreprise. En deux ans, Rolhion énergie est passée de 100 000 euros à 4 M€ de chiffre d’affaires et de 3 à 16 salariés. Il a fallu quitter le garage familial pour louer un bâtiment plus spacieux. Puis,… Patatras ! Le 9 décembre 2010, avec effet rétroactif, un décret suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations solaire remet tout en question. La dynamique est stoppée, des clients renoncent à leur projet. À cette époque, le photovoltaïque représentait 98 % de l’activité de l’entreprise. « En un jour, on a perdu huit mois de chiffre d’affaires », résume Cyrille Rolhion. L'effectif de l'entreprise retombe à huit salariés. En 2011, son chiffre d’affaires n’est plus que de 1,3 million d’euros. « Dans le même temps, 80 % des entreprises comme la nôtre ont déposé le bilan », ajoute-t-il.

À marche forcée, Rolhion énergie a ainsi été contrainte de se diversifier vers le chauffage et la climatisation. Le photovoltaïque retombe à 60 % de son activité et son patron de déplorer des changements de règles tous les six mois. Un manque de visibilité qui, selon lui, a contribué à faire végéter la filière. C'est à partir de 2017, avec le coup de pouce donné en faveur du photovoltaïque destiné à l’autoconsommation, que le chef d’entreprise a trouvé la stabilité à laquelle il aspirait. Rassuré, il décide, en 2018, d’investir 630 000 euros dans la construction d’un bâtiment - qu’il qualifie « du futur » - presque auto-suffisant, très bien isolé, qui consomme peu d'énergie et en produit beaucoup. Avec quatre ans d'avance, il répond aux normes RT2020. Son empreinte carbone et environnementale est positive. La domotique permet de commander à distance certaines fonctionnalités du bâtiment, de surveiller et gérer sa consommation énergétique. Bref, au 5, de la rue Georges Charpak de Veyre-Monton, c’est déjà demain… Même la récupération des eaux de pluie avec poche à eau dans un vide sanitaire a été pensée. Cyrille Rolhion a souhaité en faire une vitrine de son activité.



L'autosuffisance en perspective



Ce bâtiment de 720 m2 - dont 170 pour les bureaux et le showroom - est équipé d’une VMC double flux combinée à un puits canadien à eau glycolée qui permet de renouveler l'air et de le préchauffer ou le refroidir grâce aux calories du sol. Par ailleurs, une batterie de stockage de 11 kWh peut subvenir à la consommation du bâtiment, en autosuffisance, pour toute la nuit. Elle est reliée à un bardage de 41 m2 de panneaux photovoltaïques et un carport (abris pour voiture) recouvert de 25 m2 dont la puissance de 12kWc apporte une quasi-autonomie aux besoins énergétiques du bâtiment et permet de recharger les quatre voitures électriques de l'entreprise (1). Cyrille Rolhion a fait le calcul avec une Zoé, il économise ainsi plus de 2 500 € par an d'entretien et de carburant. Aujourd'hui, il attend avec impatience la démocratisation des batteries de voiture électrique qui pourront restituer leur charge dans le circuit du bâtiment (2). Le temps de l'autonomie énergétique des maisons sera enfin là. À des fins de placement financier, 600 m2 de panneaux photovoltaïques ont été installés en toiture pour une puissance de 100kWc. Ils rapportent 14000€/an à la revente. Cet investissement s'est élevé à 95 000 € pour un contrat de 20 ans.

Le photovoltaïque pour booster

Depuis 2003, l'entreprise compte plus de 3 000 clients - principalement des particuliers du Puy-de-Dôme - dont un tiers pour la climatisation et le chauffage (poêles à bois, à granulés, chaudières, pompes à chaleur…), marchés sur lesquels l'entreprise réalise 40 % de son chiffre d'affaires. Cyrille Rolhion souligne par ailleurs qu'une pompe à chaleur peut très bien se combiner avec le photovoltaïque. « On n'est pas nombreux à maîtriser les deux », ajoute le chef d'entreprise relativement confiant en l'avenir. Depuis la guerre en Ukraine, il constate, une prise de conscience du prix de l'énergie. Son carnet de commandes se remplit… « En espérant que ça ne s'accélère pas trop, car on ne pourrait plus fournir », précise Cyrille Rolhion. Face à cet engouement, il invite les consommateurs à la vigilance envers ceux qu'il qualifie d'éco-délinquants. Sur un salon, il a pu constater la puissance commerciale de ces concurrents venus d'ailleurs qui réussissaient à vendre des installation de deux fois plus chères que ce que lui proposait sur le stand voisin. Il conseille de prendre le temps avant de signer et de faire travailler les artisans locaux.

L'enjeu du stockage constitue une autre nécessité qu'il a identifiée. Pour compléter les 550 m² qui y sont déjà dédiés, il prévoit la construction d'un nouveau bâtiment de 600 m2. À plus court terme, Cyrille Rolhion prévoit d’embaucher quatre personnes. « Si je les trouve », s’empresse-t-il d’ajouter. Il souligne qu'il n'était pas destiné à être chef d’entreprise et avoue avoir du mal à assumer d'être responsable de tout et de devoir gérer des problèmes qui, souvent, trouvent leur source en dehors du contexte professionnel. Depuis 2018, Rolhion Energie est repassée de 8 à 16 salariés (dont la moitié sur les chantiers) pour un chiffre d'affaires qui devrait frôler les 3 M€ en 2022.



(1) En remplacement de véhicules thermiques de la flotte de l'entreprise, trois nouvelles voitures électriques sont en cours d'achat.

(2) Renault vient de lancer une Mégane qui en est doté.