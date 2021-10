Rolf lance un système de mitigeur encastrable dans un doublage et visitable

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Douche Supprimer Artisan plombier Supprimer Plomberie Supprimer France Supprimer Valider Valider

La marque de robinetterie innove avec Rolf Inside, le premier mitigeur thermostatique douche encastrable dans l’épaisseur d’un doublage et visitable à tout moment.

Cette innovation brevetée et garantie 10 ans présente de nombreux atouts. La faible épaisseur de Rolf Inside correspond précisément à la largeur d’un montant de 48 mm (M48) utilisé pour l’ossature métallique d’un doublage en plaques de plâtre. Le mitigeur peut donc aisément s’encastrer dans l’épaisseur du doublage.

Simple à installer, il se pose en seulement 1h30 en façade. Autre avantage notable, en supprimant la contrainte de mur nécessaire aux autres solutions traditionnelles, il offre la possibilité à un artisan de monter une douche, où le client le souhaite. Il s’adapte à toutes les épaisseurs de carrelage ou de faïence et assure une parfaite étanchéité à l’air.

Une technologie de fixation visitable

Rolf Inside dispose d’un système breveté de mâchoires (technologie de la marque Fixoplac) et d’une plaque de finition amovible qui rendent les raccordements visitables à tout moment, ainsi que la cartouche thermostatique, grâce à un simple démontage du bouton de température présent en façade. Il dispose également d'un système de fixation identique pour la douche de tête et la douchette.

Rolf Inside est proposé en quatre kits différents (EV’O, ORI’O, STAR’O et FACT’ORY), chacun en 3 finitions chromées et 1 coloris noir. Trois plaques de finition sont disponibles dans un format rectangulaire et une en format ovale. Les kits offrent des douches de tête à effet de pluie allant de 220 à 360 mm et des douchettes design. ORI’O dispose d’une douche « halo » de 220 mm de diamètre projetant des microgouttelettes à sensation enveloppante.