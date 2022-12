Robur met la main sur Molinel

Concentration confirmée dans l’univers du vêtement de travail. Robur vient de racheter le groupe Molinel et ses marques Molinel, Hasson, Muzelle Dulac. Au cours de cette opération de croissance externe, le fonds d'investissement InnovaFonds, déjà propriétaire du spécialiste des textiles techniques Alpex, est entré en minoritaire au capital de Robur à la place de Siparex et de BNP. Fady Perche, dirigeant de Molinel, accompagne également l’opération et devient directeur général du nouveau Groupe. Pour Ingrid Goutagny, Présidente du Groupe : « Ce rapprochement avec Molinel s'inscrit dans la logique du plan de développement et de diversification mis en place lors de l'après-covid. Nos expertises sont complémentaires et vont ainsi nous permettre de devenir un acteur industriel français de référence de l'habillement professionnel en Europe. Notre ambition et nos projets de croissance nécessitaient l’arrivée d’un actionnaire en mesure de nous accompagner de manière active sur les sujets industriels et commerciaux que nous projetons. Nous nous sommes donc rapidement positionnés aux côtés d’InnovaFonds ».