Robert Quattrocchi, directeur industriel de Kawneer France

Depuis le 1er avril 2023, Robert Quattrocchi a intégré l’équipe de direction de Kawneer France. Sous la responsabilité du directeur général de Kawneer Europe, Raphaël Dericbourg, il dirige et coordonne l’ensemble des activités opérationnelles de Kawneer France : opérations logistiques et de production, supply chain, service commercial interne, qualité et EHS.

Ses missions sont de définir et de mettre en œuvre une stratégie pour permettre à Kawneer France d’être leader sur le marché en matière de service tout en obtenant des performances financières de premier ordre. Robert Quattrocchi a débuté sa carrière chez Arconic en 1990 et il y a occupé des postes à responsabilités croissantes : contrôleur de gestion usine, responsable supply chain, responsable de développement marché, chef de projet, directeur de la production composite et des développements produits, directeur technique et directeur d’usine. Depuis 2017, Robert était directeur général d’Arconic Architectural Products LLC à Eastman aux USA.