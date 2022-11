ROBERT AUZELLE LE CIMETIÈRE DU PARC À CLAMART

Qu'il traverse le cimetière du parc à Clamart, la cité de la Plaine qui lui fait face ou encore Neufchâtel-en-Bray en Normandie, le passant le moins averti remarquera l'empreinte de Robert Auzelle (1913-1983). Reconnu pour son activité féconde, l'architecte, urbaniste, chercheur et enseignant s'est démarqué des théories modernes de son temps et de la méthodologie des Beaux-Arts pour tracer la voie de ce qui deviendra l'urbanisme de projet. S'intéressant dès ses études aux sépultures, il renouvellera de façon décisive la typologie des cimetières. A travers la philosophie et l'esthétique, il valorisera l'interaction urbaine entre l'habitat des morts et celui des vivants. A Clamart, il adosse au bois de Meudon un cimetière paysager ouvert sur la ville. Ici, comme dans les cimetières des Joncherolles et de Valenton, il marque les seuils et les séquences dans une composition enrichie par l'intervention d'artistes.