RIVES DE LA HAUTE DEULE

LILLE -

Depuis 2005, la ZAC des Rives de la Haute Deûle, pilotée par la Soreli, se bâtit sur 25 ha de friches ; l'usine Le Blan-Lafont, rénovée par Vincent Brossy, en est l'épicentre. Le cahier des charges fixé par Jean-Pierre Pranlas-Descours privilégie les façades en briques pleines, en résonance avec les maisons de ville 1930. La terre cuite s'accommode du voisinage de pans de verre, béton, bois ou métal, dès lors que ces surfaces valorisent le matériau et évitent un calepinage gratuit. Les constructions en structure bois y connaissent un développement inattendu. En complément des espaces verts, les aménagements conçus par les paysagistes Bruel Delmar déclinent des teintes grises et rouille. Les eaux pluviales sont mutualisées grâce au lagunage du Jardin d'eau, entre le quai Hegel et la pépinière EuraTechnologies. Une trame bleue qui, dans son prolongement vers l'ouest, renforcera l'identité du quartier.