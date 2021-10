Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Essonne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

À Ris-Orangis, un lotissement de 12 maisons a été inauguré par Wagram Résidences, une entreprise spécialisée dans l’immobilier neuf.

L’ancienne friche située à Ris-Orangis (Essonne) a été transformée en un lotissement de maisons individuelles baptisé « le Clos Berthelot », construit par Wagram Résidences, une entreprise spécialisée dans l’immobilier neuf. Les travaux ont débuté en 2019, et l’inauguration du lotissement s’est faite le jeudi 7 octobre 2021. Géographiquement, ce sont des maisons bien placées en plein cœur de ville, à proximité de la rue Jean-Jaurès et du collège Albert-Camus. Les 12 logements neufs d’une superficie de 95 m² à 133 m² sont désormais prêts à accueillir leurs propriétaires.

Réalisées par Wagram Résidences, les deux maisons à l’entrée du lotissement sont de style traditionnel. Les dix autres, quant à elles, sont plus contemporaines avec leur toit plat. Chacune d’elles comprend trois ou quatre chambres ainsi qu’une cuisine équipée. Grâce à leur isolation thermique, leur pompe à chaleur air-air qui permet un chauffage à la fois performant et économique, et leurs menuiseries extérieures, toutes ces habitations affichent un haut niveau de performance énergétique et environnementale.