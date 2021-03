Ris-Orangis : le projet Cœur de ville du Moulin à vent en bonne voie

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Essonne Supprimer Action coeur de ville Supprimer Valider Valider

À Ris-Orangis, une nouvelle galerie commerçante et une nouvelle gare du T-Zen 4 constituent les grands chantiers du Cœur de ville du Moulin à vent. Les travaux ont commencé début janvier.

Les deux grands chantiers structurants du nouveau Cœur de ville du Moulin à vent, à Ris-Orangis (Essonne), ont démarré au mois de janvier dernier. Il s’agit de la création d’une nouvelle galerie commerciale et d’une nouvelle gare du T-Zen 4 à proximité de l’actuel marché. Ce sont des ouvrages que la Ville a imaginés depuis plus de cinq ans. Leur réalisation marque une étape décisive pour la requalification complète du quartier du Moulin à vent.

La future galerie commerciale remplacera l’actuel centre commercial vieillissant et peu attractif. Elle sera composée d’une pharmacie, d’un supermarché Auchan et de nouvelles boutiques. À ceux-ci s’ajouteront des espaces de stationnement renforcés, une résidence senior et 2 ha de parc urbain. Quant à la nouvelle gare T-Zen 4, elle sera construite sur la place du Moulin à vent. Sa mise en service est prévue pour début 2024.