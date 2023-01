Riou Glass rachète Diffuver

Le groupe Riou Glass continue à tisser sa toile. Après son entrée au capital du verrier italien Cappelletti & Roleri en mai 2022 et du groupe belge Euroglas en décembre dernier, il signe une troisième acquisition dans le cadre de sa stratégie de développement Riou Glass Verre 2025. Le premier transformateur indépendant de produits verriers en France vient de racheter 100% des parts du capital de l’entreprise Diffuver, jusqu’alors détenues Philippe Melon, son fondateur, et son associé Rémi Maximin.

Cette opération vise à consolider le maillage territorial de l’ETI en France. « Diffuver est un acteur reconnu en Auvergne-Rhône-Alpes avec lequel nous partageons un savoir-faire et les valeurs familiales communes, explique Christine Riou Feron, présidente de Riou Glass. Cette acquisition nous permet de parfaire notre maillage territorial déjà composé de 16 sites industriels en France. »

Du renfort sur le marché de la façade

Outre l’ancrage géographique, l’acquisition de Diffuver va également permettre à Riou Glass de renforcer son expertise dans la réalisation de vitrages de très grandes dimensions pour le marché de la façade, qui est la spécialité de Diffuver.

Le rachat est enfin un moyen pour le groupe normand de déployer l’ensemble de sa gamme de solutions de vitrage sur le territoire. Une gamme qui s’étend du double au triple-vitrage à très hautes performances à des produits plus techniques (vitrages à store intégré, vitrages feuilletés opacifiants, pare-balles, écrans de protection sanitaire…) et design (vitrages décoratifs pour les portes d’entrée, crédences de cuisine, cloisons…).

Le fondateur de Diffuver, Philippe Melon, continuera d’accompagner son développement, avec à ses côtés Rémi Maximin, directeur du site de Marclopt, et les 40 collaborateurs que compte l’entreprise. « Ambition, passion et esprit de famille sont les valeurs que nous partageons avec le groupe Riou Glass. Nous mettrons tout en oeuvre pour satisfaire leurs attentes et ainsi à travers eux, continuer cette belle aventure dans le monde du verre » conclut le fondateur de Diffuver.

Plus de 35 ans de savoir-faire dans le verre

Créé en 1986, Diffuver est l’un des acteurs les plus importants de la transformation du verre plat de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Présente à Marclopt (42) et à Lyon (69), l’entreprise produit chaque année 100 000 m² de double vitrage.

Sur la période 2020-2021, Diffuver a réalisé un investissement de 3 millions d’euros dans son outil de production afin de répondre à la forte demande du marché de la façade pour les verres de grandes dimensions. Un plan d’investissement qui a permis d’agrandir le site industriel de Marclopt et d’installer une table de coupe de verre feuilleté, deux centres d’usinage, ainsi qu’une ligne d’assemblage "Jumbo" de 56 mètres capable de réaliser des verres isolants de 6.000 x 3.210 mm.