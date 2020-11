Riou Glass investit dans son outil industriel

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Entreprises Supprimer Eure Supprimer France Supprimer Valider Valider

Sur les deux dernières années, le verrier normand a injecté 4 M€ dans son usine historique, situé dans l’Eure. Ces investissements ont permis notamment de moderniser ses équipements.

Riou Glass, groupe familial de 1.000 salariés et numéro deux du marché du verre derrière Saint-Gobain avec un chiffre d’affaires de plus de 200 M€, a de grandes ambitions notamment sur le segment de la menuiserie extérieure, de la façade et de l'agencement intérieur. Pour ce faire, le verrier normand a injecté sur les deux dernières années 4 M€ dans son usine historique de Boulleville dans l’Eure.

Sur le même sujet Riou Glass possède à nouveau 100% de son capital

Verres décoratifs et isolants

La première vague d’investissements a débuté en 2019 par l’acquisition pour 500 000 € d’une ligne d’impression numérique haute résolution. Elle a permis au fabricant de compléter son offre de vitrages décoratifs RglassCREA et de lancer en septembre 2020 une nouvelle gamme pour le marché de la porte d’entrée.

La même année, l’industriel a modernisé sa ligne d’assemblage de vitrages isolants en l’équipant d’un scanner (pour détecter les défauts de fabrication) et d’un robot d’enduction (pour une meilleure application du polyuréthane sur le verre). Coût de l’opération : 500 000 €.

Sur le même sujet D’après Riou Glass, « les négoces et GSB favorisent l’importation de fenêtres de moins bonne facture »

Un nouveau centre de façonnage

Quant à la seconde vague d’investissements, elle a commencé au printemps 2020 avec l’installation d’un centre de façonnage entièrement automatisé. Muni d’un chargement également automatisé, il permet de traiter sur une même ligne toutes les opérations de façonnage (polissage des bords, perçage, encoches...), sur tout type de verres (à couche, miroir, feuilleté...) et ce quelle que soit leur épaisseur. D’après l’entreprise, « outre l’amélioration de la performance, ce nouveau centre de façonnage renforce sa présence sur les marchés stratégiques de la façade, des cloisons de bureau et des verres de décoration d’intérieur comme les crédences de cuisine. » Cette ligne a fait l’objet d’un investissement de 2 M€.

Extension de l'usine

Par ailleurs, Riou Glass a agrandit son site avec la construction d’une extension de 800 m² du bâtiment existant (11.000 m²). « Elle accueille désormais les bureaux administratifs de l’usine, mais aussi l’activité de vitrages décoratifs qui étaient jusqu’alors fabriqués dans un autre bâtiment situé à l’extérieur du site. Cette extension est équipée d’une nouvelle cabine de laquage et d’une ligne d’assemblage de vitrages isolants supplémentaire, dédiée à la fabrication des verres décoratifs. »

10 000 tonnes de verre plat par an

Pour rappel, Riou Glass fabrique et transforme 10 .000 tonnes de verre plat par an et assemble 2,7 millions de m² de vitrages isolants. Il propose une large gamme de produits verriers, du verre décoratif ou technique de haute sécurité, au vitrage isolant à hautes performances énergétiques. Ses produits sont destinés aux secteurs du bâtiment, du transport, et de la sécurité des biens et des personnes.