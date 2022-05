Riou Glass et Pellini annoncent une nouvelle marque commune

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer France Supprimer Valider Valider

Misant sur la complémentarité de leurs expertises, Riou Glass et Pellini deviennent majoritaires au capital du transformateur verrier Cappelletti & Roleri, pour développer des vitrages isolants avec store intégré.

Une nouvelle marque de vitrage, au nom encore tenu secret, est annoncée pour bientôt. Elle naîtra de la joint venture entre Riou Glass et Pellini, spécialiste italien du store technique. Ces deux acteurs de référence ont en effet pris une participation majoritaire au sein du transformateur verrier italien Cappelletti & Roleri, pour développer conjointement un vitrage isolant avec store intégré. Le produit, fabriqué dans l’usine de Settima entre Bologne et Milan, sera distribué en France par Riou Glass, et en Italie par Cappelletti & Roleri. Au conseil d’administration de cette dernière siègent désormais Christine Riou Feron et Alessandro Pellini. La présidence est assurée par Tarik El Ouariti, également directeur général. Rendez-vous sur le salon Batimat pour en savoir davantage.