Riou Glass débarque à Paris

Le verrier normand vient d’intégrer Square, un showroom multimarques parisien appartenant au groupe belge Reynaers.

Riou Glass n’avait pas encore d’attache à Paris. C’est désormais chose faite. Le verrier normand vient de d’intégrer Square, un showroom multimarques de 365 m² spécialisé dans les produits de la fermeture et de l’enveloppe du bâtiment, appartenant au groupe belge Reynaers (gammiste spécialisé dans la menuiserie aluminium).

Proximité

Situé de Chanzy dans le 11ème arrondissement de Paris, à proximité d’un bon nombre d’agences d’architectures et de bureaux d’études, il doit permettre au fabricant et transformateur de verre plat « de présenter toute la technicité et l’esthétisme de ses gammes de produits et d’agir en tant que conseil auprès d’eux » d’après Jamila Azaouzi, directrice du développement commercial de Riou Glass.

Solutions de façade et street art

L’entreprise normande y présentera un grand nombre de produit dont du vitrage chauffant mais aussi plus techniques (pare-balles, anti-feu...) ainsi que sa gamme pour l’intérieur de l’habitat notamment les vitrages pour les portes d’entrée et l’autre de crédences de cuisine dessinés par les designers Anne et Philippe Sorigué. « Pour le marché de la façade, le nouveau showroom va permettre à Riou Glass de mettre en avant des solutions permettant d’améliorer les performances thermiques et acoustiques de l’enveloppement du bâtiment : des vitrages isolants avec contrôle solaire, des vitrages extérieurs collés... ». Par ailleurs, on y retrouvera aussi la collection d’œuvres sur verre imaginée par l’artiste Yann Dehais autour du le sport, la pop culture, les voyages ou encore l’automobile.