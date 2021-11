Riom : le chantier d’extension de la piscine Béatrice-Hess sera lancé en 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Puy-de-Dôme Supprimer Travaux d'extension Supprimer Valider Valider

D’ici quelques années, la piscine Béatrice-Hess gagnera en surface. Les travaux d’agrandissement et de réhabilitation de ce site s’élèvent à plus de 9 M€.

À Riom (Puy-de-Dôme), la piscine Béatrice-Hess fait l’objet de travaux d’extension et de réhabilitation. Les élus de la Communauté d’Agglomération Riom Limagne et Volcans (RLV) ont validé, le 9 novembre dernier, la version définitive de ce programme. Ils ont fixé les opérations à effectuer et le calendrier des travaux.

Dans le cadre de ce projet, RLV prévoit de doubler la surface des bassins. Ces derniers passeront de 625 à 1 200 m². Un second bassin, dédié à l’apprentissage, sera également aménagé. La création d’un nouvel espace bien-être et d’un espace loisirs et détente figure également parmi les grands travaux à exécuter sur ce site. Afin de réduire la consommation en eau et en énergie de cette infrastructure, la RLV prévoit de refaire les différentes installations techniques. La nouvelle piscine disposera, entre autres, d’un système de filtration plus performant et d’une chaufferie biomasse.

Ces diverses opérations, chiffrées à 9,8 M€, vont être réparties en deux phases. La première devrait être lancée en juin 2022 et s’achever le 1er novembre de la même année. Elle portera sur la réhabilitation de la partie existante et engendrera la fermeture de la piscine. La RLV procédera ensuite, du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023, à l’extension du site. Dans le cadre de cette seconde phase du chantier, seul le bassin sportif de Riom sera ouvert.