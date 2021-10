Riom : fermeture d’une partie de la RD 2029 jusqu’en avril 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Puy-de-Dôme Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

À Riom, huit mois de travaux d’aménagement de la RD 2029 sont prévus dans le sens nord-sud, entre le carrefour Bardon et la rue Amable-Faucon.

Depuis le lundi 23 août 2021, la circulation et le stationnement de tous les véhicules ont été interdits sur une portion de la RD 2029, en raison des travaux menés dans le sens nord-sud, entre le carrefour Bardon et la rue Averroès de Riom (Puy-de-Dôme). Depuis le lundi 6 septembre dernier, cette fermeture s’étend jusqu’au lycée Bonté, également dans le sens nord-sud. Ces travaux permettront la requalification de l’actuelle RD 2029, qui durera jusqu’au 29 avril 2022. Pendant la durée du chantier, des itinéraires de déviation sont mis en place pour rejoindre l’entrée sud de Riom et Clermont-Ferrand en partant du centre-ville.

Par ailleurs, un important chantier de réaménagement de l’entrée de la ville, au sud de Riom, a été lancé l’été dernier entre le lycée Bonté et le centre-ville. Les travaux consistent en la création d’espaces pour les modes de déplacement doux, d’un parc linéaire et d’un amphithéâtre de verdure. L’aménagement d’un giratoire au niveau du croisement avec la rue Émile-Zola vers le Couriat figure aussi au programme. L’opération vise notamment à sécuriser le carrefour et à améliorer les conditions de circulation quotidienne des usagers de la RD 2029.