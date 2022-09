Richez Associés étoffe son équipe

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Profession Supprimer France Supprimer Paris Supprimer Jean-Paul Viguier Supprimer Arep Supprimer Valider Valider

Deux nouveaux architectes associés rejoignent l’agence pour participer, notamment, à sa transmission et à sa pérennisation…

Richez Associés annonce la nomination de deux nouveaux architectes associés : Céline Abergel et Michele Circella. Ils rejoignent ainsi Thomas Richez (président, architecte et urbaniste), Vincent Cottet (urbaniste et paysagiste) et Vincent Roux (directeur général).

Céline Abergel est architecte et ingénieure, diplômée de l’école d’architecture de Paris-La Villette et de l’école nationale des Travaux publics de l’Etat (ENTPE). Elle dispose d’une riche expérience dans le domaine des gares et des plateformes aéroportuaires, acquise au sein d’Arep et de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC).

Michele Circella est architecte diplômé du Politecnico de Bari (Italie). Il a conçu de grands projets chez Viguier, en qualité d’architecte associé.

Tous deux rejoignent le collectif d’associés de l’agence pour participer à sa transmission et sa pérennisation.