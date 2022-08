Rhône : Villeurbanne remet à neuf la salle des Gratte-Ciel et les complexes sportifs des Iris et de Raphaël-de-Barros

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Rhône Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La municipalité de Villeurbanne accompagne le développement de ses équipes sportives en rénovant ses infrastructures.

La Ville de Villeurbanne (Rhône) profite de la saison estivale pour réhabiliter et remettre en état plusieurs de ses équipements sportifs. Le but est d’améliorer l’accueil du public et d’accompagner l’évolution des équipes sportives.

La rénovation de la salle des Gratte-Ciel fait partie des opérations engagées cet été. D’ici à la mi-septembre 2022, celle-ci se présentera sous un nouvel aspect. Le sol vient d’être remplacé par un revêtement PVC à tracé unique, spécialement pour le hand-ball. Cet aménagement a pour objectif de répondre aux attentes des joueurs professionnels de Villeurbanne Handball Association.

De son côté, le complexe des Iris aménage une nouvelle salle polyvalente de 216 m². À partir de janvier 2023, des activités de gymnastique, de sport santé et de soutien scolaire y auront lieu. Ce centre sportif se dotera en outre de locaux administratifs pour la section football de l’ASVEL, de nouveaux sanitaires et d’espaces de rangement et de stockage. L’opération inclut aussi la végétalisation des espaces extérieurs.

Quant au complexe sportif Raphaël-de-Barros, les anciens éclairages au sodium seront remplacés par des luminaires LED qui permettront d’économiser jusqu’à 35 % d’énergie, et garantiront davantage de confort visuel aux sportifs et aux spectateurs.