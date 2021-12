Rhône : une enveloppe de 2,3 M€ pour le quartier de la Guillotière

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Rhône Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La Métropole de Lyon a mobilisé plus de 2 M€ dans le projet de réaménagement du quartier de la Guillotière.

Depuis septembre 2021, une concertation publique est menée afin d’améliorer les espaces publics du quartier de la Guillotière, situé à Lyon (Rhône). Rappelons que ce secteur, populaire et très fréquenté, connaît quelques dysfonctionnements, notamment d’ordre sécuritaire. La concertation, clôturée mi-décembre, a eu pour objectif de déterminer les travaux qui vont être entrepris. À travers ce projet, la municipalité entend offrir aux habitants et aux riverains des lieux apaisés et sécurisés, et optimiser le cadre de vie des Lyonnais en proposant des espaces plus verts.

Afin d’accompagner cette opération, la Métropole de Lyon a octroyé une enveloppe de 2,3 M€ pour financer les premiers travaux qui interviendront en 2022 et ceux qui ont encore besoin d’études approfondies. Ce financement permettra, entre autres, de réaménager et de végétaliser la place Gabriel-Péri. S’y ajoute la piétonnisation de cet espace qui, pour la municipalité, est au cœur de ses principales préoccupations. Le projet inclut, par ailleurs, la suppression des mobiliers urbains gênants et la création d’itinéraires cyclables.