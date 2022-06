Rhône : un projet de réaménagement pour le parvis de la Maison de la danse à Lyon

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Rhône Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Une concertation publique concernant le projet de requalification et de végétalisation du parvis de la Maison de la danse à Lyon est en cours.

La ville de Lyon (Rhône) envisage de réaménager le parvis de la Maison de la danse et les deux parkings situés de part et d’autre de la mairie. Le projet portera sur une requalification et sur une végétalisation de l’ensemble de 15 000 m2. Selon la municipalité, cette surface, peu utilisée à l’heure actuelle, peut être transformée en un espace public tourné sur la vie de quartier tout en offrant plus de place au végétal.

Afin de prendre en compte les besoins des habitants, une concertation publique a été lancée le 9 mai 2022. Précisons que la procédure est réalisée dans le cadre du dispositif Réinvestir les lieux, mis en place par la ville de Lyon. Il s’agit d’une nouvelle manière de mener les concertations publiques, permettant aux citoyens de donner leur avis sur l’usage de ces espaces et de proposer des pistes d’améliorations sur les projets d’aménagement.