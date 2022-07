Rhône : un programme immobilier en projet dans le quartier Monplaisir à Villefranche-sur-Saône

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Rhône Supprimer Vie du BTP Supprimer Logement social Supprimer Valider Valider

À Villefranche-sur-Saône (Rhône), une soixantaine de logements verront le jour au cœur de l’écoquartier Monplaisir d’ici à 2025.

Le quartier Monplaisir à Villefranche-sur-Saône (Rhône) fait l’objet d’un projet de restructuration lancé en 2011. Situé à proximité du centre ancien sur un site de plus de 8,5 hectares, le programme porte sur l’aménagement d’une extension du centre-ville. Il prévoit un écoquartier de référence, permettant de développer la mixité sociale.

Ce projet d’écoquartier prévoit, sur une surface d’environ 64 000 m², plus de 500 logements et près de 9 000 m² de commerces et locaux tertiaires. Précisions qu’un cinéma multiplexe a déjà été réalisé en 2017. Un parking silo de plus de 360 places a, en outre, été livré en 2021.

Un programme immobilier de 69 logements, porté par Vinci Immobilier, est aujourd’hui en projet. Deux réunions publiques ont eu lieu en mai 2022 pour convier les personnes intéressées à participer à la réflexion et à la construction de ce futur lieu de vie. Une co-conception avec les citoyens est prévue à partir du mois de septembre prochain jusqu’à la fin de l’année 2022. Les travaux de construction commenceront en 2023 pour une livraison en 2025.