Rhône : un objectif de 18 nouvelles crèches à Lyon d’ici à 2026

La ville de Lyon (Rhône) à l’ambition de créer plus de 550 places, soit environ 18 nouvelles crèches supplémentaires d’ici à 2026.

À Lyon (Rhône), l’éducation et la petite enfance sont parmi les axes majeurs d’intervention inscrits dans le Plan pluriannuel d’investissement (PPI) de la ville pour la période 2021-2026. Celle-ci prévoit plus de 70 millions d’euros destinés à des projets d’extension et de création de nouvelles crèches, ainsi qu’à la végétalisation des établissements. D’ici à 2026, 18 nouvelles crèches, soit plus de 550 places supplémentaires, doivent sortir de terre.

Certains projets ont déjà vu le jour, comme la micro-crèche « Les Coquelicots » livrée en septembre 2021, dans le nouveau quartier de Lyon, Confluence. Sa construction a nécessité un investissement d’environ 5 millions d’euros.

Un autre projet s’inscrivant dans le cadre du réaménagement de l’îlot ICF est également inclus dans le PPI. Il s’agit de la réalisation d’une crèche de 48 berceaux pour un montant estimé à 2,4 millions d’euros.

Dans le troisième arrondissement de Lyon, une seconde crèche est à l’étude dans la ZAC Part-Dieu Ouest. Enfin, une extension est prévue pour la crèche Merlin Pinpin, dans le quatrième arrondissement.