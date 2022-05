Rhône : un nouvel agencement pour la place Chardonnet, dans le premier arrondissement de Lyon

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Rhône Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Dans le premier arrondissement de Lyon, des travaux d’aménagement sont menés sur la place Chardonnet.

La Métropole et la Ville de Lyon (Rhône) ont inscrit la place Chardonnet dans un projet de réaménagement, dans le but de la rendre plus agréable. Les travaux, qui devraient être achevés d’ici à l’automne 2022, visent à valoriser le patrimoine du site en incluant les façades, le monument central et les marronniers.

Des travaux sont réalisés pour agrandir la partie centrale. Un nouveau revêtement de sol est aussi mis en place. Quinze bancs seront installés et une bande d’asphalte sera aménagée pour permettre aux enfants de rouler à vélo, à trottinette ou en rollers. Le projet des collectivités prévoit, en outre, la création de quatre massifs fleuris et de 240 m² de plantations basses. Des arbustes seront également plantés au pied des façades. Ces aménagements paysagers s’inscrivent dans une démarche de réduction des îlots de chaleur, de valorisation de la biodiversité et d’amélioration du cadre de vie.