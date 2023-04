Rhône : un îlot de fraîcheur sur la place de la Liberté à Bron

La commune de Bron (Rhône) et la métropole de Lyon envisagent de transformer la place de la Liberté, cet espace de 20 000 m2 qui sert aujourd’hui de parking et de place de marché. Les collectivités prévoient notamment d’y créer des aires de jeux pour les enfants, des cheminements pour les mobilités douces ainsi que des voies de circulation reliant l’avenue Franklin-Roosevelt et l’avenue Camille-Rousset. L’initiative consistera également à implanter des commerces de proximité et à réaliser un aménagement paysager qui permettra d’apporter plus de fraîcheur au site.

Dans le cadre de ce projet, une concertation publique a été lancée le 20 mars 2023. Cette procédure devrait durer jusqu’au mois de mai 2023. Selon le calendrier prévisionnel, les travaux, qui seront menés en deux phases, devraient être lancés à partir de l’été 2025.