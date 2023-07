Rhône : travaux sur le pont Paul-Bocuse reliant Collonges-au-Mont-d’Or à Caluire-et-Cuire

La métropole de Lyon (Rhône) poursuit son programme de rénovation et de modernisation de ses infrastructures routières. Depuis le 10 juillet 2023, elle entreprend des travaux d’entretien sur le pont Paul-Bocuse qui franchit la Saône entre les communes de Collonges-au-Mont-d’Or et de Caluire-et-Cuire (Rhône). Le chantier consiste à reprendre complètement l’étanchéité de la dalle, après le retrait des enrobés et des bordures. Il va durer jusqu’au 1er septembre prochain.

La collectivité a choisi la saison estivale, période pendant laquelle le trafic est le plus faible, pour réaliser cet aménagement. Quelques perturbations sont toutefois à prévoir. Tout au long de l’opération, la circulation automobile est interdite sur cet ouvrage. Des déviations sont mises en place au niveau du pont Schuman et de celui du Général-Leclerc. Les accès piétons et cyclistes, quant à eux, sont maintenus.