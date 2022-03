Rhône : travaux dans le quartier de Cusset à Villeurbanne

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Rhône Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La municipalité de Villeurbanne (Rhône) réaménage le quartier de Cusset afin d’offrir un cadre de vie plus agréable aux habitants.

Le quartier de Cusset, situé à l’extrémité est de la ville de Villeurbanne dans le département du Rhône, poursuit sa métamorphose. Deux grands chantiers sont actuellement entrepris dans le secteur. L’un porte sur le cours Émile-Zola et l’autre se concentre sur les rues Liberté, Frédéric-Faÿs et celle de l’Égalité.

Rappelons que le chantier sur le cours Émile-Zola a débuté le 7 mars 2022 et prendra fin d’ici à décembre 2022. Les travaux des rues Liberté-Faÿs-Égalité démarrent ce mois-ci, avec une fin de chantier programmée pour l’été 2023.

Ces opérations, lancées par la municipalité de Villeurbanne, permettront de sécuriser les accès piétons et ceux des cyclistes, et ce, grâce à l’aménagement d’une circulation apaisée et plus fluide. La Ville entend par ailleurs renforcer la végétalisation du quartier.

Rappelons que l’ensemble de ces travaux a pour but d’offrir un cadre de vie agréable et confortable aux habitants, et d’améliorer les conditions d’usage des voies de circulation de cette zone très fréquentée.