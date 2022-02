Rhône : transformation urbaine du quartier de la Gare à Brignais

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Rhône Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La phase actuelle du projet du quartier de la Gare à Brignais porte sur la construction de 150 logements et de 5 locaux commerciaux.

La première phase de la transformation urbaine du quartier de la Gare à Brignais (Rhône) a permis la livraison de 45 logements début 2021. Ils ont été réalisés par BPD Marignan. Ils sont répartis au sein de deux immeubles de cinq étages. Un autre chantier de construction de 150 logements et de cinq cellules commerciales en rez-de-chaussée a commencé en septembre 2021. Cette opération est portée par l’opérateur Neowi. La livraison des premiers logements est prévue pour fin 2022. En parallèle, une autre opération comprenant 57 logements et un local commercial devrait démarrer prochainement. Elle sera réalisée sur le site de l’ancien Café de la Gare. Notons que le permis de construire a été accordé en juillet 2021.

Ce projet de transformation s’appuie sur des concepts architecturaux en adéquation avec la volonté urbaine et la qualité de l’image architecturale. Il vise la mise en valeur de chaque élément caractéristique du site, comme la gare et son parvis. L’opération porte sur plus de 11 000 m² de surface de plancher. Concernant l’espace public, la Ville de Brignais et la Communauté de communes de la vallée du Garon accompagnent le projet par la réalisation d’une nouvelle rue Simone-Veil avec des places de stationnement. Une liaison de mode doux sera, par ailleurs, réalisée depuis la rue de la Gare jusqu’à la route d’Irigny.