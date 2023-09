Rhône : soutien de la Mission Patrimoine Stéphane Bern à la restauration du château de Rochebonne, à Theizé

Le château de Rochebonne, situé à Theizé, dans le département du Rhône, est devenu vétuste et va bénéficier d’une restauration. Les premières interventions sont programmées pour le courant de l’année 2024. Elles porteront sur une mise hors d’eau de l’ensemble de l’édifice. Ces travaux d’urgence consisteront en la sécurisation des zones dangereuses, en la reprise de l’étanchéité de la toiture-terrasse et en la protection des murs fragilisés par des infiltrations d’eau. Le chantier se poursuivra par la restauration des fenêtres, la réfection des façades et le remplacement des charpentes, des couvertures et des éléments de zinguerie.

Ces deux phases seront financées par la Mission Patrimoine Stéphane Bern dans le cadre du Loto du patrimoine 2023. Dès qu’elles seront terminées, la réhabilitation se concentrera sur les espaces intérieurs et sur les abords du château.

Le chantier dans son ensemble devrait durer jusqu’en 2026. Ce projet est soutenu par le conseil départemental du Rhône, la région Auvergne–Rhône-Alpes et la direction régionale des Affaires culturelles (DRAC).