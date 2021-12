Rhône : signature des conventions de Partenariat territorial

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Rhône Supprimer Contrat de partenariat Supprimer Valider Valider

Le Département du Rhône soutiendra de nombreux projets dans le cadre du Partenariat territorial.

Deux sessions de signatures de conventions ont été organisées les 8 et 23 novembre par le Département du Rhône, dans le cadre du Partenariat territorial. La collectivité va mobiliser une dizaine de millions d’euros afin de soutenir 243 projets communaux prévus sur le territoire. Rappelons que l’objectif du Partenariat territorial, créé en 2016, est de soutenir les communes du département dans la réalisation de leurs différents projets d’investissement.

À Propières (Rhône), une enveloppe de 35 k€ sera débloquée pour la déconnexion des eaux parasites et la rénovation des réseaux d’assainissement. À Pusignan, 32 k€ seront versés pour le soutien de l’aménagement et de la requalification du château. À Saint-Laurent-de-Chamousset, un premier budget de 15 k€ va être octroyé pour la réalisation de travaux sur des bâtiments communaux. Un second montant de 20 k€ sera dédié à la rénovation des courts de tennis. À Villié-Morgon, 18 k€ seront consacrés à la création d’une aire de camping-car. De nombreuses autres opérations similaires bénéficieront également de ces subventions.