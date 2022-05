Rhône : sécurisation du carrefour entre les routes départementales 596 et 70 au niveau du pont de Dorieux à Châtillon-d’Azergues

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Rhône Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Châtillon-d’Azergues, le département du Rhône a engagé des travaux pour sécuriser le carrefour des RD596 et RD70 qui se situe au niveau du pont de Dorieux.

Le département du Rhône a missionné les entreprises Eurovia Lyon, Cardem et Charrin pour sécuriser le croisement des RD596 et RD70, sur le pont de Dorieux à Châtillon-d’Azergues. Les travaux d’aménagement ont été lancés le 16 mai 2022. Prévus pour une durée de quatre mois, ils porteront sur la création d’un carrefour de type tourne-à-gauche, en lieu et place de l’actuelle intersection. Les revêtements de chaussée du barreau reliant la RD385 à l’autoroute A89, au niveau de l’échangeur 37, seront également refaits.

Le coût de l’opération s’élève à 3,6 millions d’euros. Le financement est assuré par le Département. Selon celui-ci, le chantier vise à reconfigurer le croisement pour l’adapter à l’augmentation du trafic routier. En effet, le nombre de véhicules empruntant quotidiennement la RD70 est passé de 4 000 à 12 000, et ce, depuis la mise en service du barreau de l’autoroute A89 desservant les territoires de la vallée d’Azergues