Rhône : restauration de l’église Saint-Germain de Saint-Prix à Chaponost

Depuis 2021, des études d’avant-projet sont menées en vue de la restauration de l’église Saint-Germain de Saint-Prix à Chaponost (Rhône). Elles ont permis à la mairie de concevoir un programme de travaux en deux phases pour une durée de quinze mois. La première portera sur la mise hors d’eau et la purge des éléments instables de l’édifice. La seconde consistera en l’aménagement et la restauration du chœur de l’église. Cette dernière phase inclura également la réhabilitation du transept ainsi que le traitement des dégradations causées par les intempéries et l’usure liée au temps qui passe.

Le coût des travaux de restauration est estimé à plus de 1 million d’euros. Le financement sera assuré par la commune de Chaponost avec la participation du diocèse de Lyon (Rhône). Le 6 janvier 2023, un appel à manifestation d’intérêt pour la maîtrise d’œuvre du chantier a été lancé par la Communauté de communes de la Vallée du Garon.