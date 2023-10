Rhône : rénovation urbaine du quartier Oussekine à Givors

Après une réunion publique de présentation le 14 septembre 2023, les travaux de rénovation urbaine du quartier Oussekine à Givors (Rhône) ont débuté. Ce projet, porté par la métropole de Lyon, comprend plusieurs aménagements, dont la démolition de 65 habitations dans les rues Charles-Simon, Joseph-Faure et Joseph-Longarini. À la place, quatre résidences seront construites pour un total de près de 100 logements.

Ce renouvellement urbain inclut aussi la transformation de la rue Oussekine en allée piétonne et cyclable. En outre, la place devant le conservatoire de musique et de danse sera piétonnisée, et le secteur sera végétalisé.

La première phase de démolition, lancée en septembre 2023, va se poursuivre jusqu’en février 2024. Une seconde étape de destruction est prévue en fin d’année et dans le courant de 2025. La construction des logements neufs interviendra à partir de 2024 pour une livraison des premiers bâtis à compter de 2027-2028.

Ce projet représente un investissement de 14 millions d’euros, financés par la métropole de Lyon, la ville de Givors et la région Auvergne-Rhône-Alpes.