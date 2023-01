Rhône : rénovation du pont Bonaparte à Lyon

La Métropole de Lyon (Rhône) va procéder à la réhabilitation du pont Bonaparte qui relie les quartiers Bellecour et Saint-Jean. Ce lieu de passage emblématique fait partie des voies les plus fréquentées de la ville. L’opération vise à traiter les nombreuses dégradations constatées sur l’ouvrage : fissures des longerons sous la chaussée, éclats du béton de la structure centrale, détérioration des garde-corps… Les travaux porteront ainsi sur le renforcement de la structure, la réfection du tablier et la réparation des dégradations. L’étanchéité de la construction sera aussi renforcée. En outre, les trottoirs seront rénovés et reconfigurés afin d’aménager une piste cyclable.

Le pont devra être restauré d’ici à décembre 2023. Estimée à 2,5 millions d’euros, cette réhabilitation a pour objectif de pérenniser l’édifice et de prévenir les catastrophes. Selon la collectivité, qui finance les travaux, cette opération est importante car l’infrastructure est la seule capable de supporter une charge de 100 tonnes.