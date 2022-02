Rhône : rénovation de la chapelle Saint-Bonnet à Montmelas-Saint-Sorlin

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Rhône Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La chapelle Saint-Bonnet à Montmelas-Saint-Sorlin est au centre d’un projet de rénovation porté par la Fondation du patrimoine.

La mission Stéphane-Bern a lancé un appel aux dons en janvier 2022 pour rénover la chapelle Saint-Bonnet à Montmelas-Saint-Sorlin (Rhône). La somme récoltée, plafonnée à 70 000 euros, servira à financer des travaux de renforcement de l’infrastructure. Ils seront réalisés en deux phases. La première portera sur la restauration extérieure du clocher, de sa structure intérieure ainsi que l’extérieur de la nef et de l’abside. La seconde phase permettra de rénover l’intérieur de l’édifice. L’objectif de l’opération est de consolider, restaurer et mettre en valeur le site.

Selon le projet de la commune de Montmelas-Saint-Sorlin, la chapelle, une fois réhabilitée, servira à accueillir des événements culturels, des expositions, des concerts et d’autres festivités. Signalons que l’association « Autour de la chapelle Saint-Bonnet » a été créée pour assurer l’animation autour de la restauration et de l’entretien de l’édifice. Elle se chargera aussi d’organiser diverses activités qui devront contribuer au rayonnement historique, patrimonial, culturel et touristique du site, conformément à l’ambition de la mission Stéphane-Bern.