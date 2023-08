Rhône : réhabilitation de la halle C3 du marché en groupe scolaire à Lyon

La halle C3, ancienne halle du marché de gros à Lyon (Rhône), a été transformée en un groupe scolaire. Les travaux ayant pris fin au printemps, l’établissement peut accueillir des élèves dès la rentrée 2023. S’étalant sur une surface d’environ 6 000 m2, le chantier incluait une extension du bâtiment existant. À l’intérieur, 15 salles de classe (9 élémentaires et 6 maternelles), une crèche (de 45 places), un logement de gardien et une salle de sport ont été aménagés. Par ailleurs, un préau, une cour de récréation et une serre pédagogique ont été installés sur le toit. Un restaurant scolaire et des espaces communs ont aussi été intégrés dans les divers niveaux du bâtiment.

Cette réhabilitation s’inscrit dans le programme de valorisation des anciennes halles de la ville de Lyon. Elle a été conçue par la société Vurpas Architectes et réalisée par les entreprises BASE, UBC, ITF-OTEIS, EAI et ARPEGE Ingénierie. Le projet a coûté près de 12 millions d’euros.