Rhône : réaménagement de la place Edgar-Quinet, dans le 6e arrondissement de Lyon

En partenariat avec la Ville de Lyon (Rhône), la métropole a lancé une concertation publique pour le projet de transformation de la place Edgar-Quinet, dans le 6e arrondissement.

L’objectif est de revitaliser cette zone en modernisant les espaces défraîchis et en installant des structures destinées aux enfants et aux jeunes. À cela s’ajoutent l'introduction de végétation supplémentaire pour valoriser le patrimoine existant, la diversification de la flore, et l'agrandissement de la surface de jeux. Il est aussi prévu de retirer les clôtures du square, de piétonniser une partie de l'allée et de supprimer les places de stationnement au nord de la place.

De même, le réaménagement du parvis du lycée Édouard-Herriot est en projet afin d’offrir de nouvelles aires de repos tout en sécurisant les accès piétons. La réhabilitation de l’entrée de l’église Saint-Pothin est également à l’étude. Une portion de la rue Vendôme longeant le stade Edgar-Quinet sera, de même, concernée par le programme. Les travaux et la livraison des espaces s’étendront d’ici à 2026.