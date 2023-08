Rhône : projet de réhabilitation de la tour Guillot-Bourdeix, ancienne tour du Centre international de recherche sur le cancer à Lyon

La tour Guillot-Bourdeix, ancienne tour du CIRC, à Lyon (Rhône), va faire l’objet d’un chantier de réhabilitation. L’opération, portée par les sociétés Icade Promotion et Redman, prévoit la création de logements et d’un restaurant au sein du bâtiment principal. Des extensions seront également réalisées sur le site, regroupant des bureaux, des commerces, des appartements et une maison médicale.

Selon le calendrier prévisionnel, le chantier devrait débuter dans le courant de l’année 2024 pour une livraison prévue en 2028. Baptisé « Impulsion », cet ensemble immobilier sera conçu comme un modèle de référence pour de futurs projets de revitalisation d’immeubles en zone urbaine. Cela se traduira notamment par le recyclage des matériaux issus de la déconstruction des locaux existants, et par la réduction de l’empreinte carbone annuelle des futurs résidents.

La transformation de la tour Guillot-Boudeix fait suite à un appel à projets, lancé par la ville de Lyon. L’opération est soutenue par un groupement d’investisseurs composé de bailleurs sociaux et de sociétés foncières.