Rhône : projet de la ligne tramway T10, la concertation continue

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Rhône Supprimer Tramway Supprimer Valider Valider

Dans le département du Rhône, le dossier d’enquête publique préalable au projet de la nouvelle ligne T10 de l’agglomération lyonnaise est approuvé.

La nouvelle ligne de tramway T10 est un projet porté par Sytral Mobilités. Elle permettra d’ici à 2026 de répondre aux besoins de mobilités du sud-est de l’agglomération lyonnaise. Le bilan et le tracé définitif de la ligne ont été approuvés par les élus de Sytral lors du conseil syndical de décembre 2021. La future ligne reliera en vingt-quatre minutes le pôle d’échanges multimodal de Vénissieux (Rhône) et le secteur de Gerland, tout en désenclavant la commune de Saint-Fons, grâce à 14 stations.

Le dossier de consultation publique préalable a été approuvé par les élus en juin 2022. La phase de concertation continue afin de préciser le projet. Elle prévoit des réunions et des ateliers sur l’aménagement des espaces publics et des espaces végétalisés, l’insertion des modes doux et le partage de la voirie ainsi que la réorganisation des transports en commun de surface et l’accompagnement du chantier. Cette nouvelle étape permettra d’ouvrir une autre enquête publique en 2023. Celle-ci devrait aboutir à la confirmation de la déclaration d’utilité publique (DUP).