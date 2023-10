Rhône : poursuite des travaux de réhabilitation de l’autoroute A7, entre Saint-Fons et Ternay

La réhabilitation de la section de l’autoroute A7 qui relie les communes de Saint-Fons et de Ternay se poursuit. Entre 2020 et mai 2023, le chantier a porté sur la dépose des mâts d’éclairage et le réaménagement de deux terre-pleins centraux (séparateurs centraux entre les voies de circulation). Actuellement, une nouvelle phase de travaux est entreprise par la Direction interdépartementale des routes Centre-Est et concerne la sécurisation des accotements.

Les opérations comprendront le remplacement des glissières métalliques existantes par des dispositifs neufs. De nouvelles zones de refuge seront aussi aménagées et la bande d’arrêt d’urgence sera élargie sur certains passages. En outre, des atténuateurs de chocs et des systèmes de protection pour les motocyclistes seront mis en place, en plus de la pose de dispositifs de lutte contre les chutes de véhicules (dispositifs de retenue). Enfin, des panneaux à messages variables, des stations de comptage du trafic et des caméras seront installés le long de la route.

Selon le calendrier prévisionnel, ces travaux devraient durer jusqu’en juin 2024.