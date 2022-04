Rhône : poursuite de la concertation pour le réaménagement de l’avenue des Frères-Lumière à Lyon

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Rhône Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Lyon (Rhône), l’avenue des Frères-Lumière et la rue du Premier-Film feront l’objet d’un plan de réaménagement pour améliorer le cadre de vie.

L’avenue des Frères-Lumière constitue l’une des allées les plus commerçantes de la ville de Lyon (Rhône). La circulation automobile y est importante et les trottoirs ne sont pas confortables sur certains tronçons. À cela s’ajoutent des voies cyclables peu sécurisées et l’inexistence de végétation.

En début d’année, le conseil de la Métropole de Lyon a voté une délibération pour lancer un processus de concertation avec les habitants du secteur sur le futur réaménagement de cette avenue située dans le 8e arrondissement. L’échange a commencé début mars 2022 et durera trois mois. Elle devrait aboutir à un projet conçu avec et pour les habitants du secteur.

Soulignons que le secteur concerné intègre de nombreux équipements culturels, éducatifs et récréatifs. La Métropole souhaite, par le biais de ce plan de réaménagement, optimiser l’accessibilité de ses équipements. Le périmètre de l’opération s’étale sur toute l’avenue des Frères-Lumière, la rue du Premier-Film et la chaussée ouest de la place Ambroise-Courtois.

Concrètement, le réaménagement doit permettre d’apaiser la circulation. Cet objectif passera par l’élargissement et la sécurisation des trottoirs et des voies cyclables. La place Ambroise-Courtois bénéficiera également d’une opération de végétalisation. Un véritable parvis est, en outre, prévu au lycée professionnel du Premier-Film.