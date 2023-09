Rhône : point sur les chantiers dans les collèges de la Métropole de Lyon

À Lyon (Rhône), la Métropole alloue un budget de 300 millions d'euros à la création et la rénovation de ses collèges. Inscrit dans le cadre de sa programmation pluriannuelle d’investissement (PPI) 2021-2026, cet engagement financier permet d’offrir de bonnes conditions d’apprentissage aux collégiens et d’améliorer le parc existant. Cet été, différents chantiers ont été menés pour améliorer les infrastructures et les équipements scolaires pour la rentrée 2023-2024.

Au total, près de 240 opérations de réhabilitation et de construction ont été effectuées dans plusieurs établissements. L'optimisation énergétique du collège Boris-Vian de Saint-Priest fait partie des travaux réalisés. Elle a permis de réduire sa consommation d'énergie de 45 %. Le collège Émile-Malfroy de Grigny et celui de Jean-de-Tournes à Fontaines-sur-Saône font également l'objet de restructurations, qui se poursuivront jusqu’à la fin de l’année.

De petites et moyennes opérations d'aménagement comme le remplacement des menuiseries extérieures et la réfection de la toiture sont aussi effectués dans certains collèges, dont celui des Iris à Villeurbanne.