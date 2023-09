Rhône : point sur le projet de réaménagement de la rue Beethoven, à Vénissieux

À l’étude depuis plusieurs années, le projet de réaménagement de la rue Beethoven, dans le quartier Monery à Vénissieux (Rhône), franchit une nouvelle étape. Les travaux, présentés au public le 12 septembre 2023 par la métropole de Lyon, commenceront début 2024 pour une livraison en juillet de la même année.

Le chantier portera sur la mise en sens unique (est-ouest) de la rue Beethoven et sur la création d’une nouvelle voie de 230 mètres de long entre la rue Bela-Bartok et l’avenue Novy-Jicin. Cette nouvelle configuration sera associée à l’aménagement d’une piste cyclable dans le sens de la circulation et d’une autre du côté opposé. En outre, deux plateaux surélevés seront aussi construits. Les places de stationnement dans le secteur seront en revanche supprimées. En parallèle, une voie privée sera créée par le bailleur social Sacoviv pour desservir les grands immeubles à proximité.

Au total, un budget de plus de 2 millions d’euros sera investi dans les travaux.