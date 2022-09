Rhône : phase de concertation pour la réalisation de cinq nouvelles lignes de voies cyclables lyonnaises.

Depuis le 19 septembre 2022, des concertations publiques sont menées dans la métropole de Lyon (Rhône). Devant être clôturées le 21 octobre prochain, ces procédures s’inscrivent dans la réalisation du programme « Voies Lyonnaises », destiné à renforcer le maillage cyclable sur le territoire métropolitain. Selon la collectivité, cette étape devrait aboutir à l’identification précise des parcours qu’empruntera chacune des lignes cyclables.

Cinq tracés de piste cyclable sont concernés par cette concertation publique. Il s’agit de la ligne 5, qui reliera les communes de Villeurbanne, de Vaulx-en-Velin, de Décines-Charpieu, de Chassieu et de Bron. La ligne 9 entre la ville de Jonage et la ville de Villeurbanne et la ligne 4 reliant la commune de Lissieu à Villeurbanne sont également incluses. Par ailleurs, la ligne 3 entre les communes de Givors, de Genay et de Quincieux figure aussi au programme. Enfin, la ligne 8, formant une boucle entre les communes de La-Tour-de-Salvagny, de Dardilly, de Charbonnières-les-Bains, de Tassin-la-Demi-Lune et d’Écully, complète l’ensemble.

Le programme « Voies Lyonnaises » est une initiative visant à créer une douzaine de tracés cyclables reliant le cœur de l’agglomération et les communes situées en périphérie.