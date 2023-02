Rhône : opération d’embellissement en vue pour le jardin des Chartreux à Lyon

À la suite d’une consultation publique menée en 2022, la rénovation des jardins des Chartreux à Lyon (Rhône) entre dans une nouvelle phase. Étendu sur une surface d’environ deux hectares, ce parc est aujourd’hui considéré comme « vieillissant ».

Cette opération de réaménagement vise à valoriser les espaces verts et à préserver la biodiversité dans la municipalité. Une fois achevé, le chantier laissera place à un nouveau parc plus accueillant et plus attractif. Ces travaux découlent d’une opération d’embellissement portée par la Ville. Selon le calendrier prévisionnel, la requalification devrait commencer d’ici au premier trimestre 2024 et se poursuivrait jusqu’au printemps 2025.

Les interventions concerneront essentiellement l’agrandissement du jardin sur certaines places de stationnement du cours Giraud. S’y ajouteront des travaux de finition et de végétalisation de la zone. La Ville de Lyon prendra en charge le coût global du chantier, estimé à 2 millions d’euros.