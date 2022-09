Rhône : Lyon, la restauration de la basilique Saint-Bonaventure prendra fin d’ici à 2023.

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Rhône Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Lyon (Rhône), la réhabilitation de la basilique Saint-Bonaventure nécessite 600 000 euros d’investissement.

La Ville de Lyon (Rhône) poursuit les travaux de rénovation menés depuis décembre 2021 au sein de la basilique Saint-Bonaventure, un des patrimoines historiques de la commune. Le 12 septembre 2022, Sylvain Godinot, l’adjoint au maire, a effectué une visite du chantier.

Les travaux portent sur la réfection et la consolidation de la façade de cette bâtisse du XIVe siècle. Il s’agira, entre autres, de renforcer les agrafes métalliques, de repenser les vitraux et de restaurer les sculptures. Ils incluent aussi quelques nettoyages pour revaloriser le site et pour lui faire retrouver son lustre d’antan. Cette opération prendra fin d’ici au premier trimestre 2023. Le coût de ces opérations s’élève à 600 000 euros. La commune, le diocèse et l’État, via la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), financent le projet.

La réhabilitation de cette église s’inscrit dans le cadre de la quatrième convention du patrimoine entre l’État et la ville de Lyon sur la période de 2019-2024, avec pour objectif de rénover des sites historiques.