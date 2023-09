Rhône : livraison des bâtiments 2 et 3 du projet USIN, dans la ville de Vénissieux

À Vénissieux (Rhône), la livraison des bâtiments 2 et 3 du projet USIN est prévue pour la fin de l’année. Chaque bâtiment accueillera cinq halles de production et des bureaux. Ces deux ensembles seront harmonisés par une charpente métallique et un bardage en acier double peau. La construction permettra une grande modularité des espaces, permise entre autre par une hauteur sous plafond de six mètres. Les utilisateurs pourront ainsi adapter les locaux selon leurs besoins.

Les lots 2 et 3, d’une surface de 10 000 m², sont bâtis conformément à un cahier des charges environnemental strict certifié Breeam niveau Very Good. Des panneaux photovoltaïques sont installés et la lumière naturelle est exploitée grâce à des lanterneaux de toiture. L’isolation thermique et acoustique est assurée par des matériaux isolants de première qualité et une technologie avancée.

Le coût des travaux, commencés en novembre 2022, représente un investissement de plus de 13 millions d’euros. Ce projet participe au renouveau de l’industrie urbaine pour la métropole de Lyon.