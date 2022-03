Rhône : les travaux de réaménagement se poursuivent sur les espaces publics de Bron

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Rhône Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Bron (Rhône), le square République et le cimetière communautaire font l’objet de travaux de réaménagement depuis 2021.

Commencé après les fêtes de fin d’année 2021, le chantier de réaménagement du square République et du passage Grimma à Bro (Rhône) se poursuit. Outre la mise à niveau de ces espaces publics très minéraux, l’objectif du projet est d’embellir le square et de lui rendre sa fonction de lieu d’agrément. Il est ainsi prévu une placette ombragée et un îlot de fraîcheur. Le square sera ouvert sur l’avenue et connecté au centre-ville. Les aménagements vont donc offrir de la visibilité à ce lieu isolé. Une réflexion sur le mobilier urbain sera menée au terme du chantier. Au total, une surface d’environ 600 m² est concernée par ces travaux. La livraison du chantier est attendue au printemps 2022.

Un autre projet important est engagé depuis novembre 2021 à Bron. Il s’agit de l’extension et du réaménagement du cimetière communautaire. Les travaux vont durer jusqu’à l’été. Ils visent à agrandir le site pour permettre d’accueillir plus de sépultures. À terme, le cimetière disposera de six nouvelles clairières, de nouveaux caveaux, de cavurnes et d’un columbarium. Le parking sera par ailleurs réorganisé pour une meilleure circulation, passant de 60 à 150 places.